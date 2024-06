TMW Radio Anellucci: "Lazio, Vedo grossa confusione. Baroni che base si ritrova?"

Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ospiti: Bezzi:" Baroni scelta giusta. Lotito non crea empatia:" Anellucci:" Baroni non ha colpe. Nella Lazio manca un progetto."

L'agente Claudio Anellucci a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del giorno. E in particolare delle vicende in casa Lazio dopo l'arrivo di Marco Baroni: "Ne sentiremo la mancanza di Luis Alberto, ora vedremo chi arriva. L'inizio non è esaltante. La contestazione? Baroni non c'entra nulla.

Offerte per la società? Se pensiamo che il Milan è stato venduto a 1,2 mld con i debiti ed è una delle più vincenti in Europa e nel mondo...mi preoccupa che non c'è una progettualità. Baroni che base ha? Ha uno spogliatoio che in due mesi ha fatto saltare due allenatori e un presidente che dice che va avanti così. Vedo grossa confusione. Vuoi subito andare a prendere un centravanti ma hai carenza in tutti i settori. Molti si aspettavano un altro nome al posto di Baroni, ma al di là di questo da che progetto sei partito? Giusto ripartire dai giovani, ci sta, ma va detto".