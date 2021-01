Atalanta-Lazio, i convocati di Inzaghi: torna Cataldi. Caicedo non recupera

Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati in vista del match di oggi pomeriggio contro l'Atalanta, valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Il tecnico biancoceleste ritrova Cataldi ma non ha a disposizione Caicedo a causa della fascite plantare che lo ha colpito negli ultimi giorni. Out anche Leiva per squalifica e Strakosha, Luiz Felipe e Luis Alberto per infortunio. Ecco la lista completa:

Portieri: Alia, Pereira, Reina

Difensori: Acerbi, Armini, Hoedt, Patric, Radu, Vavro

Centrocampisti: Akpa Akpro, Bertini, Cataldi, Czyz, Escalante, Fares, Lazzari, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, A. Pereira

Attaccanti: Correa, Immobile, Muriqi