Bergomi: "Il calcio italiano in Champions va male perché troppo tattico. Le altre corrono di più"

Beppe Bergomi, storico difensore dell'Inter e campione del mondo nel 1982, da opinionista in tv ha girato il mondo seguendo anche l'evoluzione del calcio e a Il Mattino ha spiegato il motivo per cui in Champions le italiane non vanno bene: Il nostro calcio è molto tattico, le partite si aprono quando una delle due trova il gol e dunque si allungano. In Champions invece i ritmi e la intensità sono maggiori, la palla viaggia più veloce. L'Atalanta dovrà fare un'impresa per superare il Real ma se c'è una squadra che può impensierire gli spagnoli, è proprio la Dea".