Bierhoff: "Pioli ha portato il Milan a far credere che nulla sia impossibile. Momento da sfruttare"

vedi letture

Intervista all'ex attaccante del Milan Oliver Bierhoff sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, con il tedesco che ha parlato per prima cosa di come i rossoneri siano passati da essere una sorpresa a realtà: "Le grandi d’Europa in questa annata particolare hanno difficoltà anche sotto l’aspetto mentale. Quindi se hai un buon gruppo e una certa mentalità puoi trasformare la tua stagione. Mi sembra il caso del Milan. Si nota da come sono i giocatori in campo, dalle loro facce".

Parole anche su Ibrahimovic, che secondo Bierhoff può esaltare il suo carisma dando la spinta al gruppo. Una squadra che però è riuscita a sopravvivere anche senza lo svedese: "Significa che il gruppo funziona. C’è euforia ed entusiasmo. Pioli ha portato a credere che nulla sia impossibile, che il momento vada sfruttato".