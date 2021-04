Bologna, ripresi gli allenamenti a Casteldebole: Mbaye e Tomiyasu a parte

Sono ripresi oggi gli allenamenti in casa Bologna, in preparazione alla trasferta di Roma. Lavoro atletico e tecnico-tattico per i ragazzi di Mihajlovic: differenziato per Ibrahima Mbaye e Takehiro Tomiyasu, mentre come già scritto in precedenza, si è fermato Medel.