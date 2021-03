Cagliari al lavoro in vista della Samp: personalizzato per Simeone e Rugani, a parte Sottil

Allenamento pomeridiano per il Cagliari, a due giorni dalla gara di Genova: i rossoblù scenderanno in campo domenica alle 18 contro la Sampdoria, match della 26ª giornata del campionato di Serie A. La seduta odierna - ripota la nota ufficiale del club - è iniziata con un’attivazione a secco per proseguire con delle esercitazioni tecnico-tattiche. Per chiudere cross e tiri in porta. Giovanni Simeone e Daniele Rugani hanno svolto un lavoro personalizzato. A parte Riccardo Sottil. Domani mattina è in agenda una nuova seduta. Al termine mister Semplici presenterà la gara ai media. Nel pomeriggio la squadra partirà per Genova.