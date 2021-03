Cagliari, ci siamo: Sottil punta la gara con l'Inter. E' carico per tornare presto al top

Ormai ci siamo, Riccardo Sottil rivede il campo e punta ad una convocazione: la data giusta, però, dovrebbe essere o contro l’Inter o per la partita successiva contro il Parma. Il segnale positivo è che oggi Sottil sia tornato a calcare il terreno di gioco di Asseminello: finalmente sorridente e carico a dare il suo contributo. Riccardo si è curato da un centimetro di strappo al tendine, un problema serio che lo ha costretto anche a saltare anche gli impegni in Nazionale. Non era una cosa da poco, anzi. L’infortunio non poteva e non doveva essere sottovalutato, eventuali ricadute avrebbero potuto compromettere l’intera stagione. Lavoro duro, impegno, forza di volontà, per raggiungere l’obiettivo salvezza con il Cagliari. In campo. L'esterno ha giocato 20 partite con la maglia rossoblu di cui 12 da titolare. In campionato, specifichiamolo. Appena 1179 minuti totali ma 2 gol (e 1 assist) ossia il terzo miglior marcatore della squadra in campionato dopo Joao Pedro e Simeone. In totale, in tutte le competizioni, Riccardo ha totalizzato 23 presenze, 4 gol e 3 assist.