Candela: "Ibanez ha fatto un gol da numero 10. In questo momento serviva una vittoria così"

Ai microfoni di Roma Radio l'ex difensore giallorosso Vincent Candela ha parlato così della vittoria sull'Ajax in Europa League: “Abbiamo fatto tante cose belle, basti pensare al gol di Ibanez che ha fatto qualcosa da numero 10, nonostante mancassero tanti giocatori. Abbiamo fatto anche cose meno belle come insistere nel gioco dal basso sbagliando qualcosa. Ci siamo messi in difficoltà da soli con un gol e un rigore regalati agli avversari, ma abbiamo vinto per 2-1 e in questo momento va benissimo così. In un momento così complicato è la cosa migliore che si potesse ottenere".