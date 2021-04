Champions League, il Real Madrid sfida il tabù Chelsea in semifinale. Tutte le quote sulla sfida

Domani prima semifinale,spagnoli non hanno mai vinto con i Blues

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Un vero e proprio tabù europeo. Sembra un paradosso per chi ha conquistato 13 Champions League e ben 29 titoli internazionali complessivi. Eppure anche il Real Madrid ha una formazione contro cui non ha mai vinto e che si ritroverà in semifinale di Champions League domani sera: il Chelsea. Nonostante questi numeri, due successi e un pareggio per i Blues nei precedenti incroci, la formazione di Zidane, per gli esperti di Sisal Matchpoint, parte favorita nella prima sfida di semifinale a 2,35 rispetto al 3,20 inglese con il pareggio alla stessa quota. Le due squadre hanno mostrato, nel corso della Champions, di trovare facilmente la via del gol sin dalla fare a gironi: quindi una gara da Goal, a 1,80, si fa preferire di poco al No Goal, che si gioca a 1,95. Nel doppio confronto, al contrario, ci si aspetta tanto equilibrio visto che Real e Chelsea hanno la stessa chance di passare il turno vista la quota di 1,90 per entrambe. Sono tanti i protagonisti attesi ma uno sguardo particolare andrà dato al vecchio leone, Karim Benzema. Settanta gol complessivi in Champions League per l'attaccante francese che vuole portare il Real Madrid a giocarsi l'ennesima finale della loro storia. Il numero 9 blancos, già otto reti alle formazioni inglesi nelle competizione, è il candidato numero uno, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, a mettere il proprio timbro sulla gara vista la quota di 2,50. Sul versante opposto Tuchel si affida a Olivier Giroud su cui peserà l'intero attacco del Chelsea: il francese nel tabellino dei marcatori è dato a 3,50 (ANSA).