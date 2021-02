Christillin verso Juve-Inter: "In campionato lezione severa. Ora vedremo in Coppa"

Evelina Christillin, membro del Consiglio FIFA e grande tifosa della Juventus ha parlato a GR Parlamento nel corso de "La politica nel pallone": "L'Inter è la nostra rivale storica, non a caso lo si chiama il derby d'Italia. Ci hanno dato una severa lezione in campionato, dove non abbiamo visto la palla. Poi ci siamo ripresi all'andata, ora vedremo cosa succederà. Va detto che all'Inter mancavano Romelu Lukaku, giocatore imperdibile, e Achraf Hakimi, e i gol della Juve sono nati da loro errori. Qualche punto debole c'è stato, anche se con ciò non voglio sminuire la prestazione ottima dei bianconeri. Ce la giocheremo domani sul campo".