Cosenza, il bel gesto di Trotta. Donati 200 test rapidi per il Covid a Macerata Campania

L’attaccante del Cosenza Marcello Trotta attraverso l’associazione fondata con il fratello e la fidanzata (Trotta&Friends) ha donato oltre 200 test rapidi per il Covid ai cittadini di Macerata Campania, paese nella provincia di Caserta in cui il calciatore è cresciuto. “Da poco siamo tornati in Italia dopo l’esperienza in Portogallo. Ci teniamo a essere molto presenti nel territorio, a Macerata Campania, infatti stiamo pensando di aprire una sede. L’idea è nata dalla voglia di aiutare tutte le persone in difficoltà. - spiega Trotta come riporta Tifocosenza.it - Con l’Amministrazione di Macerata Campania e con il sindaco, abbiamo in mente tanti progetti, speriamo di fare grandi cose assieme. Il nostro augurio è di vederci presto e di poter aiutare la popolazione”.