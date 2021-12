Costacurta: "Parlare di Liverpool 2 è eccessivo: scenderà comunque in campo un'ottima squadra"

Dagli studi di Sky Sport, l'ex difensore e opinionista tv Alessandro Costacurta ha tessuto le lodi del Milan, che stasera si giocherà l'accesso agli ottavi di Champions contro il Liverpool: "Il Milan mi sorprende sempre di più, ha una capacità di rialzarsi che riscontro in poche altre squadre d'Europa. Quello che vedremo stasera è Liverpool diverso: chiamarlo Liverpool-2, considerando che scenderanno in campo giocatori come Alisson e Salah, è eccessivo. È una squadra di ottimo livello, e l'ha dimostrato contro il Porto".