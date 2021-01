Cravero: "Giroud alla Juve? Non so se accetta di fare la riserva. Pellè o Llorente più facili"

vedi letture

Il talent di DAZN, Roberto Cravero, ha parlato della situazione dell'attaccante della Juventus. “È chiaro che cercano un giocatore con caratteristiche che non hanno in rosa. Non so se Giroud venga qui per fare il rincalzo, oppure per giocare meno che al Chelsea. Sarebbe più facile portare un Pellè o un Llorente che accetterebbero di essere utilizzati solamente in un certo momento”.