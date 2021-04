Di Biagio: "Rido quando sento dire che l'Inter gioca male. I fatti danno ragione a Conte"

Gigi Di Biagio e Conte sono legati da una vecchia amicizia e da una “collaborazione” speciale. C’era lui alla guida dell’U21 nel biennio del Conte c.t. dell’Italia. E in quel periodo c’è stato modo di condividere idee e pensieri di questa loro seconda carriera: "Antonio ha fatto un grande lavoro, da uno come lui c’è solo da imparare - sottolinea Di Biagio a La Gazzetta dello Sport -. Ha plasmato la squadra con acquisti e cessioni anche importanti, ma mirati a valorizzare le sue idee. Antonio è un martello, lavora tantissimo e anche quando le cose non vanno bene continua a seguire i concetti in cui crede. E i fatti alla fine gli danno ragione".

C'è chi storce il naso sulla qualità del gioco. "E a me viene da ridere quando sento certi discorsi. Come fa la squadra col miglior attacco e la seconda miglior difesa a giocare male? Poi capisco che il concetto di bellezza rapportata al calcio può variare da persona a persona".