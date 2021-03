Dossena: "Da Toro e Samp ci si può aspettare qualcosa in più. Magari battere qualche grande"

Il doppio ex della sfida fra Sampdoria e Torino Giuseppe Dossena ha parlato ai taccuini di Tuttosport delle due società: "E' ovvio che da Torino e Sampdoria ci si possa aspettare qualcosa di più. Ma ragionevolmente cosa? Ha senso per due imprenditori svenarsi per arrivare ottavi o noni? Credo che l’importante sia essere chiari con i tifosi senza alimentare illusioni. Cairo e Ferrero non prendono in giro nessuno. Magari bisognerebbe cercare di battere qualche grande".