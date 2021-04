Dotto: "Il poeta del gioco nella città ideale. Sarri vaccinato contro tutto dopo ADL e Juve"

“Il poeta del gioco nella città ideale”. Sulle pagine del Corriere dello Sport, Giancarlo Dotto promuove il matrimonio futuro tra Maurizio Sarri e la Roma: “L’unico allenatore italiano per il quale sia stato coniato un neologismo e una piazza che ha voglia di accendersi: la miscela è esplosiva. Dopo ADL e la Juve l’uomo è vaccinato contro tutto. Sarri a Trigoria. Magnifico titolo per una storia molto promettente. Molto più di una scommessa, un brivido forte. […] L’uomo è intelligente. Sa crescere sulle sue fortune, ancora di più sulle sue sventure. Due anni così così, c’è da giurarlo, non lo hanno ucciso ma fortificato. Prima il passaggio a vuoto nell’iperuranio Juve, a seguire un anno distante dalla mischia. Sarri alla corte degli Agnelli un evidente azzardo anche visivo. […] I tifosi romanisti hanno un motivo di più per amarlo: Sarri arriva alla Roma in fuga dalla Juve, di solito capitava il contrario. Di sicuro, si divertiranno”.