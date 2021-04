Dotto: "Juve, etica flessibile quando c'è di mezzo CR7. Si comporta come un bifolco da suburra"

“L’effetto della doppia morale”. Dalle pagine del Corriere dello Sport, Giancarlo Dotto torna sul lancio della maglia da parte di Cristiano Ronaldo dopo Juventus-Genoa: “Come volevasi dimostrare. Nessuna multa per il sacrilego Cristiano Ronaldo. […] Conferma ennesima dell’etica molto flessibile in casa bianconera quando c’è di mezzo il suo Bipede Divino. Per non parlare della spiegazione arrangiata, la maglia maldestramente lanciata al raccattapalle implorante. Per come la vedo io, molto più brutta questa. Scagliare la maglia con quella malagrazia, senza nemmeno voltarsi e accompagnare il gesto con sorriso, una parola qualsiasi, a un innocente che magari l’aveva sognata la notte prima quella scena con il suo mito che gli stampava un sorriso affettuoso in volto e magari una carezza sulla nuca. Fosse questa la storia, sarebbe sì davvero turpe.

Dopo il lancio della fascia da capitano in Nazionale, ecco dunque la maglia con la Juve. Cosa scaglierà la prossima volta? Aspettiamoci altri episodi. Il bravo Cristiano sarebbe finito nella replica di un gesto, in tutti i sensi coatto, che nasce da un sano furore (e anche su questo ci sarebbe da interpretare), per diventare un appuntamento dell’inconscio con il proprio incidente emotivo. Lettura cervellotica? Ci arrampichiamo sugli specchi? Può darsi, ma dovete capire che non ci si rassegna facilmente all’idea che una leggenda vivente si comporti come un bifolco da suburra”.