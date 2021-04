È nata la Superlega! Liam Gallagher: "Spaventoso. Spinge anche i sobri a bere tanto alcool"

L'ex leader degli Oasis e grande tifoso del Manchester City Liam Gallagher, ha espresso con un tweet la propria idea, totalmente contraria, rispetto alla nascita della SuperLega, che coinvolgerebbe anche i Citizens: "Questa roba della SuperLega è davvero spaventosa. Deve essere fermata. È sufficiente per spingere una persona sobria a bere grandi quantità di alcool".

This super league stuff is really scary it has to be stopped it’s enough to drive a sober person to drink large amounts of alcohol

