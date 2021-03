Ferdinand boccia Upamecano: "Errore su Salah. Involuto da quando ha firmato col Bayern"

L’ex difensore del Manchester United Rio Ferdinand dopo la gara di ieri fra Liverpool e Lispia non ha risparmiato critiche a Dayot Upamecano sottolineando come da quando è stato annunciato il suo passaggio al Bayern Monaco il calciatore sia calato come rendimento: “È stato molto triste vedere come ha difeso contro Salah in occasione del gol, non è stato particolarmente bravo a permettere al giocatore del Liverpool di portarsi la palla sul piede forte per calciare. Quando andrà al Bayern dovrà migliorare in queste situazioni. - continua Ferdinand a BT Sport - Da quando è stato annunciato il suo trasferimento in Baviera inoltre si è involuto”.