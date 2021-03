Fuser su Fiorentina-Roma: "Giallorossi favoriti, ma per i viola conta tantissimo"

In vista della partita di stasera fra Fiorentina e Roma, La Gazzetta dello Sport ha intervistato il doppio ex Diego Fuser, che dice: "Penso conti di più per i viola, dovessero perdere la classifica si complicherebbe davvero. La Roma è favorita, l’ho vista contro il Milan e non meritava di perdere. Ha pagato gli episodi, come il rigore di Fazio. Ma ha giocatori per far gol in ogni momento della gara. Come mai la Fiorentina così in basso? Sono stagioni che nascono così. Ti fai tante domande e non riesci a capire. Il campo però è il giudice supremo. Certo, se Ribery avesse avuto continuità fisica sarebbe stato diverso. Lui è uno che fa la differenza, tra assist e palle-gol".