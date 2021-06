Gavranovic racconta: "Sono sempre stato un tifoso dell'Inter, felice abbia vinto lo scudetto"

L'attaccante della Svizzera Mario Gavranovic ha raccontato ai taccuini di Blick: "Da bambino in Ticino la Serie A era tutto per me. Chi tifavo? Sono sempre stato un tifoso dell'Inter. E non c'è nemmeno da chiedere: sì, sono stato molto contento che l'Inter sia diventata campione".