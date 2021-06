Gianluca di Marzio: "Il mercato non dorme mai...la raffica della notte"

Il calciomercato si muove anche nel weekend. Passato e futuro che si intrecciano con Buffon sempre più vicino al Parma: vuole restare in Italia e per questo la sua carriera si potrebbe chiudere lì dove è cominciata. Si attende il sì definitivo per il primo colpo per sognare l’immediato ritorno in Serie A, mentre il secondo potrebbe essere il Mudo Vazquez.

Un’altra avventura di un ex Juve è cominciata a Londra: Fabio Paratici è stato ufficializzato al Tottenham e la sua prima operazione potrebbe essere quella di inserirsi per Nico Gonzalez, obiettivo della Fiorentina; nel frattempo deve ultimare l’ingaggio di Fonseca per la panchina. Italiano all’estero così come potrebbe esserlo a breve Donnarumma, per ora in ritiro con la Nazionale, ma promesso sposo del Psg, per cui attende solo gli ultimi documenti prima di effettuare le visite mediche.

Copa America e mercato

Sta per partire la Copa América e tra i giocatori in vetrina ci saranno anche degli “italiani”: Musso ha tante richieste in Italia e potrebbe lasciare l’Udinese, mentre l’Atalanta sta ricevendo la corte di diverse squadre per Romero, tra cui Manchester United e Barcellona, ma le richieste di Percassi sono elevate. Su Rodrigo De Paul invece forti richieste dell’Atlético che però si è già visto rifiutare l’offerta di 20 milioni più Nehuén Pérez. Atlético che segue anche Lautaro Martinez, blindato da un’Inter intenzionata a trattenerlo.

L’Inter restando in tema Sudamerica continua la sua corte per Emerson Royal del Barcellona, valutato circa 25 milioni. A oggi non sembrano esserci i margini per un investimento così importante ma bisognerà aspettare per capire se la proprietà vorrà scommettere su di lui. Più avanzato invece il discorso per Radu, che però dovrà fare prima un punto con la Lazio.

Tra i brasiliani Renan Lodi è in partenza dall’Atlético che aspetta offerte balide per lui, mentre Thiago Silva ha rinnovato con il Chelsea. Il mercato sudamericano però si muove tanto anche in Italia: Ospina come detto ieri piace all’Atalanta, mentre Caceres, che da luglio sarà svincolato, piace a Torino e Cagliari. Torreira invece farà ritorno all’Arsenal dal prestito all’Atlético ma è destinato a cambiare nuovamente squadra.

Sul fronte panchine invece Dionisi si è quasi liberato dall’Empoli (probabile indennizzo da circa 700mila euro) e sta per accettare l’offerta del Sassuolo. Fissato per lunedì l’appuntamento per definire gli accordi del contratto biennale. In Serie B, Lupo è ufficialmente il nuovo ds dell'Ascoli.