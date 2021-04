Il consiglio di Chiarenza: "Juventus, per il futuro è Gasperini l'allenatore perfetto"

Vincenzo Chiarenza, ex collaboratore di Gasperini nelle giovanili della Juventus, poi successore dello stesso tecnico in bianconero, parlando alla Gazzetta dello Sport ha avanzato la candidatura dell'attuale allenatore dell'Atalanta come futuro titolare della panchina della Vecchia Signora: "Io lo dico da 6/7 anni: Gasperini sarebbe più che pronto. Ha un gioco moderno che si addice a certi giocatori, conosce bene l'ambiente e ha tutto per una squadra come la Juventus".