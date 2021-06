Insigne-Inter, Mazzola: "Ci metterei la firma. Mi piace chi inventa calcio"

Sandro Mazzola, storico ex giocatore dell'Inter, intervenuto a Radio Kiss Kiss ha parlato dell'accostamento di Lorenzo Insigne ai nerazzurri: "Chi sa giocare al calcio come Lorenzo, lo inserisci in qualsiasi schema. Poco importa che sia 3-5-2. Lo porterei subito all’Inter perché mi piace il calcio. Ci metterei la firma adesso stesso per vederlo in nerazzurro. A me piacciono i giocatori che inventano calcio. E bisogna tornare a farlo".