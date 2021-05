Italia under 20, i convocati per uno stage e due amichevoli

vedi letture

Nuovi impegni per la nazionale under 20 guidata da Alberto Bollini. Appuntamento per la sera del primo giugno presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, dove sono previsti due allenamenti al giorno. La mattina del 5 giugno è fissata un'amichevole contro l'Italia di Roberto Mancini a Coverciano. Il giorno seguente spostamento a San Marino per affrontare, nel tardo pomeriggio, la nazionale maggiore che ha appena perso per 7-0 contro gli azzurri.

Trenta i calciatori convocati, nati tra il 2000 ed il 2002, con Tommaso Cassandro del Cittadella alla sua prima chiamata.

Portieri

Alessandro Russo (Virtus Entella), Filippo Rinaldi (Parma), Stefano Turati (Sassuolo)

Difensori

Gabriele Ferrarini (Venezia), Devid Eugene Bouah (Cosenza), Tommaso Cassandro (Cittadella), Davide Bettella (Monza), Memeh Caleb Okoli (Spal), Andrea Papetti (Brescia), Andrea Carboni (Cagliari), Christian Dalle Mura (Reggina), Antonino Gallo (Lecce)

Centrocampisti

Jacopo Da Riva (Vicenza), Filippo Ranocchia (Juventus), Mattia Viviani (Brescia), Manolo Portanova (Genoa), Nicolò Fagioli (Juventus), Fabrizio Caligara (Ascoli), Franco Tongya (Olimpique Marsiglia), Marco Brescianini (Virtus Entella), Destiny Udogie (Hellas Verona), Alessio Riccardi (Delfino Pescara), Emanuele Zelli (Chievo)

Attaccanti

Gianmarco Cangiano (Ascoli), Lorenzo Colombo (Cremonese), Pietro Pellegri (Monaco), Sebastiano Esposito (Venezia), Emanuel Vignato (Bologna ), Eddie Salcedo (Hellas Verona), Nicolò Cudrig (Monaco).