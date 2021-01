L'Atalanta lavora e spera nel recupero di Pasalic: oggi ha svolto parte dell'allenamento in gruppo

vedi letture

Atalanta subito al lavoro quest'oggi al Centro Bortolotti dopo il pareggio di domenica con il Genoa: mercoledì è infatti in programma il recupero della partita di Udine della 10^ giornata della Serie A TIM 2020/2021, rinviata per maltempo lo scorso 6 dicembre. Squadra divisa in due gruppi: lavoro di scarico per chi ha giocato ieri, partitella con la Primavera per gli altri. Pasalic - conclude la nota ufficiale del club - ha svolto una parte dell’allenamento in gruppo. Domani, martedì 19 gennaio, è in programma la rifinitura al pomeriggio, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse, e a seguire la partenza per Udine.