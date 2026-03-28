L'Italia Under 18 si fa riprendere: 1-1 con la Polonia. Ma l'Europeo resta vicino
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Finisce 1-1 la sfida tra le Under 18 di Italia e Polonia, nella seconda giornata del Gruppo A2 della Lega A del primo turno delle qualificazioni all’Europeo Under 19 della prossima stagione.
Gli azzurrini di Massimiliano Favo passano in vantaggio con la rete di Campaniello, attaccante dell’Empoli, ma si fanno raggiungere nel secondo tempo con la marcatura di Mozie.
Martedì la terza sfida della tournée scozzese, con i pari età dell’Irlanda. Dopo la vittoria al primo turno e questo pareggio, l’Under 18 azzurra ha comunque buone chances di centrare l’accesso alla successiva fase di qualificazione a Euro U19 del 2027: passano infatti le prime tre su quattro, e il 3-0 sulla Scozia padrone di casa nella gara inaugurale lascia buone sensazioni.
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