Dalle due panchine all'Under 18 passando per il rinnovo con la Samp: che 2026 per Diop

L’avvio del 2026 per il difensore Karim Diopè stato senza dubbio un turbine di emozioni difficilmente immaginabili per un classe 2009 approdato in Primavera nettamente sotto età (sette presenze in questa stagione). Nell’arco di una settimana infatti il ragazzo nato a Genova e cresciuto in blucerchiato è stato prima convocato da Angelo Gregucci e Salvatore Foti in prima squadra andando in panchina sia contro il Modena sia contro il Palermo, per poi vivere una giornata difficilmente dimenticabile come quella attuale.

In mattinata infatti Diop ha firmato il suo primo contratto da professionista legandosi ai colori blucerchiati fino al 2028 e poi nel pomeriggio è arrivata la chiamata del tecnico dell’Under 18 per la doppia amichevole contro l’Ucraina. Un doppio salto in avanti per il centrale difensivo, che può giocare anche da terzino sinistro nonostante sia di piede destro, che finora poteva contare su due presenze con l’Under 15 e tre con l’Under 16 azzurre. Per concludere questo inizio d’anno straordinario mancherebbe solo una ciliegina sulla torta come potrebbe essere l’esordio in Serie B, ma non è il caso di correre troppo.

Lo staff tecnico e la società ligure nutrono nei suoi confronti molta fiducia, testimoniata con i fatti, e magari più avanti potrà arrivare anche questa ennesima gioia della sua giovane carriera.