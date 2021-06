Lutto, morto improvvisamente Stefano Balducci

Lutto nello sport italiano. E’ morto a 67 anni Stefano Balducci, per 11 anni capo ufficio stampa della federtennis negli anni Ottanta, prima di passare in federcalcio nel 1991 inizialmente come vice capo ufficio stampa, poi come dirigente responsabile dell’ufficio diritti televisivi e infine a capo dell'area che organizzava le spedizioni a Europei e Mondiali. Tra le sue tante missioni aveva fatto parte dello staff della nazionale azzurra di calcio allenata da Marcello Lippi che conquistò il titolo mondiale nel 2006. Era diventato giornalista professionista dopo essersi fermato a due esami dalla laurea in medicina.