Marianella: "KDB risponde da campione. Aveva steccato la gara più importante della carriera"

Kevin De Bruyne migliore in campo nel 2-1 del Belgio in Danimarca. Dagli studi di Sky, Massimo Marianella commenta così, in riferimento alla finale di Champions League persa dal City contro il Chelsea: “Era ancora più difficile per il Belgio, vista la cornice che c’era. De Bruyne è stato fantastico, ed è la risposta del grande campione: aveva steccato la partita più importante della sua carriera, anche se non l’aveva aiutato Guardiola”.