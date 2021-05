Marotta: "Spero che la prossima volta si parli di me solo come arbitro e non come arbitro donna"

Intervistata dal TG1 l’arbitro Maria Marotta ha parlato del suo esordio in Serie B in occasione della sfida fra Reggina e Frosinone di ieri spiegando che in futuro si possa parlare di lei solamente come arbitro: “Spero che dalla prossima gara si possa parlare dell’arbitro Marotta e non dell’arbitro donna Maria Marotta. Sono un arbitro con un cognome, non un arbitro donna, e spero che questo accada anche per le mie colleghe in futuro. - continua Marotta – Ho detto a tutte le mie colleghe che sarebbero scese con me in campo e questo mi ha dato la forza di non sbagliare prima di tutto per me, ma anche per loro e per quelle che verranno. Un calciatore a fine gara mi ha chiesto quante gare di Serie B avessi fatto e questo mi fa capite che nessuno si sia accorto che ero alla mia prima gara. Penso sia stato il complimento più bello. Per me è stata una giornata emozionante, ricca, piena che non dimenticherò credo mai più“.