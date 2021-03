Merkel ricorda i tempi al Milan: "C'erano troppe aspettative e non mi fu d'aiuto"

Alexander Merkel, ex di Milan, Genoa e Udinese, ora all'Al Faisaly in Arabia Saudita, ha parlato a Transfermarkt della sua esperienza in Italia e in special modo in rossonero: "Ci furono grosse aspettative sul mio conto e la cosa non mi fu d'aiuto, soprattutto perché ero molto giovane e inesperto e dovevo far attenzione esclusivamente al campo. Anche se non avevo mai richiesto quel tipo di attenzione mediatica, non fu una cosa semplice da gestire. Certamente posso capire perché in molti si interessarono a me a quei tempi. Ci fu molta attesa rispetto a quello che potessi realizzare ma per me era solo il raggiungimento di un sogno, visto che mi allenavo e giocavo accanto a delle leggende".