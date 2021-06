Milan, Donnarumma ricorda Visin: "Non voglio dimenticare quel suo sorriso incredibile"

Ai taccuini dell'ANSA, Gianluigi Donnarumma ha voluto ricordare Seid Visin, l'ex calciatore del Milan scomparso pochi giorni fa: "Ho conosciuto Seid appena arrivato a Milano, vivevamo insieme in convitto, sono passati alcuni anni ma non posso e non voglio dimenticare quel suo sorriso incredibile, quella sua gioia di vivere. Era un amico, un ragazzo come me".