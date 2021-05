Milan, Mario Mandzukic out contro il Benevento a causa di una bronchite

Mario Mandzukic non è stato inserito nella lista dei convocati da Stefano Pioli in vista della sfida di questa sera contro il Benevento e secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il croato non sarà a disposizione a causa di una bronchite che lo ha messo fuori dai giochi per il match di San Siro.