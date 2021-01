Napoli, cambio di programma. Oggi niente allenamento, squadra a pranzo con Gattuso

All'indomani del successo in Coppa Italia contro l'Empoli, il Napoli non s'è recato a Castel Volturno per la consueta seduta d'allenamento. A sorpresa, l'allenatore Gennaro Gattuso ha invitato tutta la squadra a pranzo in un ristorante a Ercolano, paese alle pendici del Vesuvio.

Nel prossimo turno di campionato il Napoli affronterà la Fiorentina, poi la prossima settimana si giocherà la Supercoppa Italiana al Mapei Stadium contro la Juventus.