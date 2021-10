Napoli, Juan Jesus: "Dovevo sbloccarmi, poi ho fatto bene. Roma? Vogliamo vincere"

Juan Jesus, difensore del Napoli, è intervenuto in sala stampa dopo la vittoria sul Legia Varsavia.

C’è stato un momento in cui avete pensato di non farcela?

“Ovviamente no, dovevamo vincere questa gara che ci serviva ed alla fine ci siamo riusciti”

Ti trovi meglio come terzino o come centrale?

“Devo ringraziare il mister che mi ha dato questa opportunità. Io sono sempre uno pronto ad aiutare la squadra, voglio dare una mano. Ho avuto un pochino di difficoltà all’inizio, mi dovevo sbloccare poi ho trovato fiducia ed ho fatto una bella partita”.

Vi preoccupa la sconfitta della Roma?

“Ho fatto tanti anni alla Roma, sono una grande squadra anche se oggi hanno perso. Noi dobbiamo continuare così, per alimentare il nostro sogno e fare nove su nove”.