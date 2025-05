Napoli pensa già alla festa scudetto, bus scoperti lunedì sul lungomare. La conferma di Manfredi

Manfredi, lavoriamo per coniugare libertà e sicurezza

(ANSA) - NAPOLI, 22 MAG - I due bus con la squadra del Napoli percorreranno il lungomare Caracciolo, in caso di vittoria dello scudetto al termine della partita che si gioca domani sera al Maradona, lunedì pomeriggio. A confermare l'ipotesi che era circolata nelle scorse ore è stato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine della presentazione del Fringe Festival che si terrà in occasione delle celebrazioni per i 2500 anni dalla fondazione della città. "Stiamo lavorando con impegno e con un'organizzazione importante - ha detto Manfredi - affinchè si coniughi la libertà di festeggiare con la sicurezza: questa è la stella polare del lavoro che stiamo facendo sotto il coordinamento della Prefettura e con le forze dell'ordine.

Tutto è organizzato nel 'caso di' sia per quanto riguarda la notte di venerdì che per quello che sarà il percorso del bus scoperto di lunedì pomeriggio". Manfredi ha ricordato che l'amministrazione comunale ha stanziato risorse per l'organizzazione della possibile festa scudetto e che sono stati coinvoltioltre 50 Comuni dell'area metropolitana perché - ha spiegato "vogliamo che sia una festa diffusa, di comunità e che le 50mila persone che non sono riuscite ad entrare allo stadio abbiano un luogo di aggregazione sicuro e possano stare insieme". (ANSA).