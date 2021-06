Nesta e l'incrocio con Messi: "Mi ha distrutto mentalmente, vedevo le stelle"

vedi letture

In un'intervista con Calciatori Brutti, Alessandro Nesta ha raccontato l'incrocio con il Barcellona di Lionel Messi nel 2013, in cui visse una vera e propria serata da incubo: "La cosa che mi faceva deprimere è che lui era partito dieci volte in dieci minuti e io a 37 anni iniziavo a faticare. Alla decima gli ho tirato un calcio e sono caduto a terra stremato, vedevo le stelle. Lui mi stava già dando la mano per tirarmi su. Lì mi ha distrutto mentalmente, disintegrato".