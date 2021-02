Parma, distrazione ai flessori della coscia destra per Hernani. Cornelius lavora col gruppo

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di riscaldamento e prevenzione seguiti da un lavoro tattico. L’allenamento è stato concluso da una sessione di tiri in porta. Andreas Cornelius ha lavorato con i compagni. Lavoro differenziato per Maxime Busi, Roberto Inglese, Vincent Laurini e Lautaro Valenti. Hernani è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di grado lieve ai flessori della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso. I crociati torneranno in campo domani per una seduta mattutina a porte chiuse.