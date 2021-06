Pazzini: "I tre gol a Wembley non li dimenticherò mai. Mancini punta sempre al massimo"

Nel 2007 Giampaolo Pazzini segnò una tripletta a Wembley, con la maglia della Nazionale Under 21, e a 14 anni da quella giornata indimenticabile ha raccontato le sue emozioni a La Gazzetta dello Sport: "Impossibile dimenticare quel pomeriggio, tutto lo stadio mi applaudì e non mi è più successo. Non me l’ero neanche goduta davvero: troppo giovane, mi sono reso conto bene solo rivedendo le immagini in tv. In questi ultimi anni della Nazionale mi hanno impressionato le idee di gioco molto precise e la sicurezza nel metterle in pratica. È un lavoro che parte da lontano, fatto con un gruppo che Mancini si è scelto, convocazione dopo convocazione. E in queste competizioni brevi il gruppo, il singolo che non va mai sopra il collettivo, fa la differenza. Un segreto di Mancini? Ha sempre cercato l’obiettivo massimo: vuole quel calcio, vuole vincere e certe cose la squadra le sente. Le trenta partite di imbattibilità non sono un caso: anche dopo le vittorie ha sempre alzato l’asticella e parlato di migliorare".