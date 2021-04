RBN - Ag. Dragusin: "La Juve è un sogno, non vuole andare via. Impara da Chiellini"

"Up & Down" con Luca Cavallero. Ospiti: Matteo Bassetti (Dir. Clinica Malattie Infettive San Marsino - Genova), Florin Manea (procuratore "Dragusin"), Giorgio Parretti (procuratore "Da Graca").

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di 'Up&Down', è intervenuto Florin Manea, agente di Radu Dragusin, difensore fresco di rinnovo con la Juventus: "È stata una sorpresa l'arrivo alla Juventus, ha realizzato un sogno. Ha giocato in prima squadra, è uscito dall'ombra, non è più un bambino ma un giocatore professionista. L'ha presa come una sorpresa all'inizio, ma ora lui non vuole andare più via: vuole lavorare per rimare lì".

Su Cristiano Ronaldo: "Ha preso consigli dai big, anche da Cristiano, ma anche da Bonucci, Chiellini. Gli ho detto di rubare il più possibile perché a lui ovviamente manca l'esperienza. Ha imparato molto la tattica, parliamo di campioni veri, gioca con giocatori come Chiellini che nel suo ruolo è al top del mondo".

Sul suo idolo o modello di riferimento: "A lui piace tanto Van Dijk, poi Bonucci e Chiellini. Penso che siano i giocatori del livello più alto che si può trovare".

Su Pirlo: "Il mister ha parlato molto bene di lui. È un ragazzo molto umile e con i piedi per terra. Io lavoro in questo ambiente da anni e non ho mai trovato un ragazzo così umile, è uno che lavora e che capisce subito la posizione, lavora per arrivare al livello più alto".

Sul suo futuro: "Ci hanno detto che rimarrà qui. Gli hanno proposto una squadra importante dove poteva giocare di più, ma lui ha voluto fortemente restare alla Juve. È un sogno per lui, ha lottato per arrivare in prima squadra e ci è riuscito. Poi se l'anno prossimo non dovesse giocare è chiaro che si valuterà anche un prestito, ma lui come obiettivo ha quello di restare in squadra e riuscire a giocare qualche partita".

