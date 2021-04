RBN - Di Marzio: "Haaland? La Juve doveva rinchiuderlo in una stanza finché non firmava"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di 'Terzo Tempo', è intervenuto l'allenatore Gianni Di Marzio: "Un giocatore come Haaland non si può lasciar scappare, se viene in prova a Torino lo si deve chiudere in una stanza finché non firma. Bisognerebbe licenziare chi lo ha fatto scappare, idem Zaniolo. Ha avuto qualche problema fisico ma è un campione potenzialmente parlando. A Roma poi si può anche perdere, ma è un grande talento".

Su Coman e Kean: "I giocatori di qualità non bisogna darli via mai. Sicuramente sono dei rimpianti per la Juventus. Coman secondo me è un campione, Kean è un buon giocatore, sicuramente non è un Balotelli. Non credo che abbia le giocate da campione, ma sicuramente era da tenere in considerazione".

