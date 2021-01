RBN - Domani Samp-Juventus, il doppio ex Bentivoglio: "Ranieri stratega, gara insidiosa"

vedi letture

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Up&Down’, è intervenuto Simone Bentivoglio, doppio ex di Juventus e Sampdoria: “Le insidie penso che ci siano in ogni partita, la Sampdoria ha dimostrato di poter fare ottime partite anche contro le grandi squadre, ad esempio contro l’Inter. Poi Ranieri è uno stratega e saprà sicuramente mettere in difficoltà la Juventus”.

Sul centrocampo della Juventus: “Avere una fisionomia e dei titolari penso che sia importante a questo punto della stagione, non solo per il campionato ma soprattutto per la Champions League. Quando gira bene anche la Juventus ottiene risultati diversi”.

Su Buffon: “È una leggenda, una persona che oltre ad essere un grande giocatore ti trasmette anche grandissimi valori. Non è un caso che tutti nel mondo del calcio lo rispettino. Ricordo quando ero nel settore giovanile, era sempre molto positivo e costruttivo con noi giovani e da parte di un campione del genere non è scontato”.

Sull’attacco della Juventus: “Secondo me non ne ha bisogno, ha bisogno solo che tutti siano in una condizione di forma importante per questo finale di stagione. Ha giocatori di grandissimo livello e calciatori che potrebbero essere adattati, non credo servano altri calciatori perché ha già giocatori di primissimo livello”.

Su Pirlo allenatore: “Sta cercando di mettere dentro la sua idea di gioco. È chiaro che qualche anno d’esperienza in più non gli avrebbe fatto male, ma è capitata l’occasione e dunque perché non sfruttarla. Comunque la Juve può ancora vincere tutto e resta la favorita anche in Serie A nonostante qualche punto di svantaggio. I bilanci andranno fatti a fine stagione”.

Sulla lotta Scudetto: “Quest’anno è tutto particolare, ma credo che Inter, Milan che non è più una sorpresa e Juventus lotteranno fino alla fine. Se dovessi dire un nome direi comunque Juventus che può recuperare dei punti importanti trovando continuità e facendo un bel filotto di risultati”.

Clicca sul podcast in calce per la trasmissione integrale.