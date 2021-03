RBN - Luppi: "Recupero Juve-Napoli decisiva per lo scudetto"

"Up & Down" con Luca Cavallero. Ospiti : Gianluca Luppi (ex calciatore Juventus), Michele Pazienza (ex calciatore Juventus)

Intervistato da Radio Bianconera nel corso di 'Up&Down', l'ex Juventus Gianluca Luppi ha parlato così di alcuni temi legati alla Vecchia Signora: "Fagioli non lo rischieri in un momento come questo, c'è il rischio di bruciarlo. Per il campionato l'Inter è favorita, ma non è ancora finita per la lotta al titolo: sarà decisivo il recupero che la Juventus giocherà contro il Napoli".