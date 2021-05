RBN - Parla il vicino di CR7: "Un traffico di auto simile si era visto solamente tre anni fa"

Luciano Saroglia, vicino di casa di Cristiano Ronaldo e autore del video che ha immortalato la partenza della batteria di auto di lusso di CR7, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Bianconera nel corso di ‘Cose di Calcio’: “Verso le 23:30 abbiamo sentito un rombo di tuono, ma siamo abituati perché CR7 esce spesso con le sue auto e quindi passa sotto le nostre finestre. Stavolta però il boato non è stato uno solo, ci siamo affacciati e abbiamo visto questi due camion di Lisbona che caricavano queste auto. E si vede nel filmato anche CR7 che seguiva i lavori. Se non era lui al massimo era il fratello che gli somiglia molto. È la prima volta che le caricano così, tre anni fa era successo il contrario quando queste auto sono state portate a Torino. Non era mai successo in questi anni. Tre anni fa l’arrivo delle auto aveva anticipato l’arrivo a Torino di CR7, mi sembra difficile che si stia spostando ad esempio a Vinovo. Non avrebbe chiamato due camion di Lisbona. Io sono un tifoso granata, quindi non avevo nulla da fare in quel momento. Da quando abita qui non ha mai arrecato nessun disturbo, anzi sono aumentati i pattugliamenti dei carabinieri e della polizia anche perché spesso i tifosi della Juventus stazionavano lì sperando di incontrarlo”.

Com’è avere CR7 come vicino di casa?



“Per questo genere di personaggi Torino forse è la città ideale perché ti lascia vivere e non ti affanna, puoi uscire tranquillamente e nessuno ti infastidisce. Maradona a Napoli ad esempio non poteva uscire di casa. In questo senso CR7 sta più tranquillo”.

