Roma KO, il Genoa è campione d'Italia under 18

vedi letture

Allo stadio Dino Manuzzi di Cesena si sfidano Roma e Genoa per la finale del campionato nazionale under 18. I giallorossi sono arrivati secondi durante la stagione regolare, i rossoblù invece si sono posizionati quarti in graduatoria. Nelle semifinali hanno eliminato rispettivamente l'Atalanta e l'Inter. La partita è condotta fondamentalmente dalla Roma che, con il 2004 Pagano, impegna severamente Corci, il quale un minuto più tardi atterra in area Rocchetti causando un calcio di rigore. Alla battuta va Afena-Gyan che però si fa neutralizzare la conclusione. Verso lo scadere lo stesso Corci viene chiamato all'intervento ancora da Pagano.

Nella ripresa è il Genoa a portarsi in vantaggio con Fossati, già decisivo contro l'Inter, sua l'incornata su cross di Vassallo che batte Milan e sblocca il risultato. La Roma ottiene il pareggio su un altro calcio di rigore, questa volta molto dubbio, su un presunto fallo di Corci su Pagano. E' il numero 10 romanista a siglare il pareggio dagli undici metri.

Nemmeno il tempo di esultare, e il Genoa si riporta avanti. Cross dalla fascia sinistra dell'ottimo Boci e Vassallo di controbalzo mette dentro il goal della vittoria. C'è tempo solo per un'altra bella parata di Corci su colpo di testa di Afena-Gyan, e per una incursione del genoano Bamba che compie una magnifica sgroppata liberandosi di due avversari ma alla fine calcia fuori.

Il Genoa si laurea così campione d'Italia under 18 per la prima volta. Pochi festeggiamenti: tra nemmeno 24 ore andrà in scena una specie di rivincita tra le due formazioni under 17, anche lì sarà un match tutto da vivere.

Finale campionato under 18

Genoa-Roma 2-1

reti: 63' Fossati (G), 76' rig. Pagano (R), 78' Vassallo (G).