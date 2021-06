Sneijder tesse le lodi di Pandev: "Troppo sottovalutato, è un giocatore fantastico"

Ai taccuini del De Telegraaf, Wesley Sneijder, ex centrocampista dell'Inter del Triplate, ha tessuto le lodi di un ex compagno, il genoano Goran Pandev, a suo modo di vedere troppo spesso sottovalutato: "Ha un piede sinistro fantastico e ha davvero fiuto per il gol. Penso sia un giocatore fantastico e la cosa che lo rende tale è che mantiene sempre una visione d'insieme e libera facilmente i compagni per andare in porta. È una grande persona, ama il calcio e secondo me è stato spesso sottovalutato come calciatore. È un attaccante spietato in area".