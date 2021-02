Thorsby è il maratoneta della Serie A: il calciatore della Samp percorre 11,695 km a partita

Il centrocampista norvegese ha percorso 11,695 km a gara

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Il 'maratoneta' del calcio italiano si chiama Morten Thorsby, centrocampista norvegese della Sampdoria. E' lui il primatista in serie A nella speciale classifica dei chilometri percorsi. I numeri parlano chiaro: ha giocato 1604 minuti collezionando una media di 11,695 km a partita. "Ad alcuni non piace, ma lui è un operaio che non smette mai di correre. Si impegna per tutti. All'interno di una rosa è un calciatore molto utile", aveva detto tempo fa Claudio Ranieri, tecnico blucerchiato. Prelevato due estati fa a parametro zero dagli olandesi dell' Heerenveen, è stata una bellissima intuizione del ds Carlo Osti: infatti Thorsby da quando è arrivato Ranieri sulla panchina doriana è stata praticamente titolare. Nello scorso campionato 24 presenze, quest'anno già 19 con due reti. Ambientalista convinto, sta scoprendo la Liguria e tutte le sue bellezze. Recentemente aveva postato sui social un suo video mentre si trovava in cima al Monte Saccarello a duemila metri: il punto più alto della nostra regione. (ANSA).