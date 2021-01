tmw Problemi col volo dal Brasile: l'inizio dell'avventura in Serie D di Maicon slitta a domani

Non questo pomeriggio, ma soltanto domani. Non a Milano, ma a Roma. Secondo quanto raccolto da TMW, Maicon Douglas arriverà nella capitale alle prime luci di questo venerdì a causa di alcuni intoppi burocratici col suo volo dal Brasile. Poi, il viaggio fino a Sona per iniziare la sua nuova avventura in Italia. A 39 anni suonati, in Serie D.