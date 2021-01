tmw radio Bergonzi: "Inter, Conte rischia grosso. Maresca? Era meglio non rispondere"

A TMW Radio, durante il Maracanà Show, l'ex arbitro Mauro Bergonzi ha commentato il post Udinese-Inter e tutte le polemiche tra Conte e Maresca: "Non so cosa si sono detti nel sottopassaggio, se sono volate parole ancora più grosse di quelle sentite in campo. Conte ha perso lucidità e ha esagerato. L'arbitro ha il diritto di dare il recupero che ritiene più giusto. Ha sbagliato di un minuto? Non è un errore così eclatante. Gli ultimi minuti di gara sono i più brutti, per la stanchezza. E se poi c'è il risultato in bilico è ancora peggio. Si deve essere sempre molto lucidi e non rispondere mai. Alla fine chi paga è sempre l'arbitro, che non può difendersi. Maresca ha fatto una buona partita, ha un carattere che può infastidire. In quei momenti è più saggio cercare di evitare il conflitto. Certo, Conte ha meritato il rosso. Se nel tunnel gli ha detto altro, rischia grosso. Non credo comunque che Maresca, arbitro internazionale, tornerà a breve ad arbitrare l'Inter".